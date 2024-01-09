آلان شيرر يفاجئ محمد صلاح بخصوص التشكيل المثالي لـ الدوري الإنجليزي

فاجأ آلان شيرار نجم نيوكاسل يونايتد السابق، المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول، بعد اختياره في التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023/24.

ونشر الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي، تواجد محمد صلاح نجم ليفربول، في التشكيل المثالي للمسابقة المحلية حسب اختيار آلان شيرر.

وقال آلان شيرر في تصريحات لموقع الدوري الإنحليزي: ” محمد صلاح سجل هذا الموسم هدفه رقم 150 في البطولة المحلية، نحن نشهد العظمة”.

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وأضاف شيرر: “محمد صلاح أحرز أكبر عدد من الأهداف بالتساوي مع إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي، وقدم أكبر عدد من التمريرات الحاسمة”.

وشهد التشكيل المثالي الذي وضعه آلان شيرر غياب إيرلينج هالاند نحم مانشستر سيتي.

التشكيل المثالي لموسم الدوري الإنجليزي 2023/24 حتى الآن

حراسة المرمى: فيكاريو (توتنهام).

خط الدفاع: أوديجي (توتنهام)، فيرجيل فان دايك (ليفربول)، ويليام ساليبا (آرسنال)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول).

الوسط: دوجلاس لويز (أستون فيلا)، ديكلان رايس (آرسنال).

الهجوم: سون هيونج مين (توتنهام)، جارود بوين (وست هام)، أولي واتكينز (أستون فيلا)، محمد صلاح (ليفربول).