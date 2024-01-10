آلان جيريس: مصر أبرز المرشحين للفوز بكأس إفريقيا والأهلي حاول التعاقد معي

محمد اسماعيل - القاهرة - قال آلان جيريس المدير الفني السابق لمنتخب السنغال، إن منتخب مصر مرشح بقوة للتتويج بكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وأضاف "جيريس"، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم"، المذاع على قناة "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أنه من الصعب توقع البطل في هذا الوقت المبكر، مع وجود منتخبات مثل المغرب وتونس والجزائر، والسنغال وساحل العاج البلد المستضيف للبطولة.

وأكد أن منتخب مصر فريق له تاريخ كبير فهو أكثر من حقق اللقب برصيد 7 مرات، ولديهم محمد صلاح نجم ليفربول القادر على إحداث الفارق خلال أحداث المباراة.

وكشف آلان جيريس عن محاولات الأهلي التعاقد معه الفترة الماضية، مضيفا أنه لم يدخل في مفاوضات رسمية مع النادي، ولكن كان حديث مع وكلاء تواصلوا معه، مشيرًا إلى أن الأمور لم تصل للجدية المطلوبة.

اقرأ أيضا..

"بعد عقد قرانه في سرية منذ سنوات".. ماني يقيم حفل زفافه (صور)

مدافع ليفربول في المركز التاسع.. لاعبون خاضوا معظم مباريات الدوري الإنجليزي دون تسجيل أهداف