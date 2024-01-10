حسن مصطفى: فتوح لم يظهر بمستوى جيد في ودية تنزانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن أحمد فتوح لم يظهر بشكل جيد مع منتخب مصر أمام تنزانيا في اللقاء الودي، لذلك أرى أن فيتوريا سوف يعتمد على محمد حمدي في الجبهة اليسرى خلال أمم إفريقيا.

وقال لبرنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "النني وحمدي فتحي وزيزو هم الثلاثي الأقرب لقيادة خط وسط منتخب مصر في أمم إفريقيا، ولا خلاف على الثلاثي الهجومي صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد".

وأضاف: "منتخب مصر نسبة جاهزية لاعبيه 65%، وبتوالي المباريات سيظهر عامل الانسجام والتأقلم ومدى رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز".

وواصل: "المنافسة في أمم إفريقيا ستكون قوية بين المنتخبات القارية، ومنتخب الجزائر تراجع مستواه بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ودور المجموعات سيُظهر الفرق التي ستنافس بقوة على اللقب، خصوصا في ظل تميز بعض المنتخبات بوجود محترفين أقوياء في أوروبا".

وأشار إلى أن المنتخب التونسي تأثر بعدم قوة بطولة الدوري التونسي ومعظم المحترفين تخرج لأندية ليست كبيرة في اوروبا، وبطولة أمم إفريقيا دائما تكون فرصة لبعض اللاعبين الأفارقة من أجل إثبات جداراتهم بالاحتراف أوروبيا.

وحول صفقة وسام أبوعلي، قال: "دائما نشاهد فيديوهات للاعبين يظهرون فيها بشكل جيد، لكن الأهم هو الظهور في الملعب بشكل جيد، وأرى أنها صفقة جيدة وسوف يتم قيده كلاعب مصري".