موعد مباراة بيراميدز ضد فاركو في كأس رابطة الأندية المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق بيراميدز ونظيره فاركو مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي، في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس رابطة الاندية المحترفة المصرية.

موعد مباراة بيراميدز ضد فاركو كأس رابطة الاندية المحترفة المصرية

وتنطلق صافرة أحداث مباراة بيراميدز وفاركو في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم ضمن منافسات كأس الرابطة.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز وفاركو بكأس الرابطة

وتذاع مواجهة بيراميدز وفاركو عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس، والتى تبث اللقاء عبر شاشتها اون تايم سبورت 1.

قائمة بيراميدز أمام فاركو في كأس الرابطة

في حراسة المرمى: أحمد ميهوب – يوسف نادر

في الدفاع: أحمد فتحي – كريم حافظ – عبد الرحمن صميدة – محمود عبد العاطي – أحمد توفيق

في الوسط: يوسف أسامة – سيف جعفر – عربي بهاء – صامويل أموسا – أوجو صامويل – وليد الكرتي – إسلام عيسى – محمد رضا

في الهجوم: محمد أوكا – كريم الطيب – فخري لاكاي

