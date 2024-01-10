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بيراميدز وفاركو يتعادلان إيجابيًا في كأس الرابطة

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ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة المباراة التي أقيمت بين فريقي بيراميدز ونظيره فاركو، والتي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بالنسخة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

 

وتقدم فرقي فاركو في الشوط الأول بهدف نظيف سجله اللاعب عمر جمال في الدقيقة 31 من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء سجلها بنجاح في شباك أحمد ميهوب حارس بيراميدز.

 

وأضاف سيف تيري الهدف الثاني لصالح فاركو بالدقيقة 50، من كرة رأسية مميزة بعد تلقيه عرضية من الجبهة اليسرى.

 

واستطاع أحمد توفيق تسجيل هدف بيراميدز الأول في الدقيقة 66 من تسديدة قوية، بينما أحرز فاخري لاكاي هدف التعادل، في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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