أرسنال يخطط لصفقة قوية من الدوري الألماني

أشارت تقارير صحفية إلى إن أرسنال مرتبط بتحرك محتمل لمدافع فولفسبورج ذو التصنيف العالي، ديفيد أودوجو، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

يعتبر اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا موهبة واعدة في ألمانيا وقد حصل على مكان منتظم في المنتخب الوطني تحت 17 عامًا.

مع استمرار أرسنال في التركيز على تعزيز تنمية الشباب، برز أودوجو كلاعب مثير للاهتمام.

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وتشير صحيفة ” ديلي ميل” إلى أن أرسنال يراقب المدافع الشاب، الذي تمت ترقيته مؤخرًا إلى الفريق الأول في فولفسبورج، مما يدل على إيمان النادي بمواهبه.

في حين أن أرسنال حريص على اكتساب أفضل المواهب لفرق الشباب، فقد تتأثر خطوة أودوجو المحتملة بموقفه الحالي في فولفسبورج.

يرى النادي الألماني أنه قريب من كسب فرص اللعب مع الفريق الأول، وقد يفضل أودوغو مواصلة تطوره من خلال وقت لعب منتظم بدلاً من البدء من مستوى الأكاديمية في أرسنال.