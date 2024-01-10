جلسة بين كولر والخطيب لحسم مصير نجم الاهلي

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الاهلي، جلسة مع محمود الخطيب، رئيس النادي، لحسم مصير أحمد عبد القادر.

وبات أحمد عبد القادر، قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما خرج من حسابات مارسيل كولر، المدير الفني.

وتلقى عبد القادر العديد من العروض للرحيل عن النادي الاهلي، آخرهم من نادي سموحة، الذي يرغب في ضمه على سبيل الإعارة.

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وبحسب التقارير، فإن كولر يرحب برحيل عبد القادر عن الاهلي، ولا يوجد نية لديه لاستمراره أو منحه فرصة خلال المتبقي من الموسم الكروي الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، سيعقد جلسة مع مارسيل كولر لحسم ملف مصير عبد القادر.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الحديث عن موقف المدرب السويسري من استعادة خدمات شكري وبيكهام، وملف تدعيمات الفريق.