مفاجأة.. رمضان صبحي يفتح باب العودة إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - في صيف 2020، فجّر الدولي المصري رمضان صبحي مفاجأة من العيار الثقيل من خلال الانتقال إلى صفوف بيراميدز بعد محاولات من النادي الأهلي لضمه بصورة نهائية قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي.

رمضان صبحي - 26 عامًا - بدأ مسيرته مع الأهلي في 2014، قبل أن يخوض تجربة احترافية في صيف 2016 لصفوف نادي ستوك سيتي الإنجليزي.

واتخذ رمضان صبحي خطوة أخرى في مشواره الاحترافي من خلال الانتقال لصفوف هدرسفيلد الإنجليزي في صيف 2018.

ولم يحصل رمضان صبحي على الفرصة المناسبة مع هدرسفيلد بعدما شارك في أربع مباريات فقط، وهنا قررت إدارة الأهلي التعاقد مع رمضان على سبيل الإعارة في يناير 2019.

وشهدت فترة إعارة رمضان صبحي حتى نهاية موسم 2018-2019، في 27 مباراة ليسجل هدفين ويصنع خمسة أهداف آخرين.

وقامت إدارة الأهلي بعد نهاية الموسم وقبل بداية موسم 2019-2020 بتجديد إعارة رمضان صبحي لمدة عام آخر، إلا أن هذا الموسم لم تشهد مشاركة رمضان صبحي بسبب الإصابة.

وشارك رمضان صبحي في تسع مباريات ليسجل خمسة أهداف ويصنع هدفًا آخرًا.

وبعد نهاية مدة إعارة رمضان صبحي دخل كبار الدوري وتحديدًا الأهلي والزمالك وبيراميدز في مفاوضات مع اللاعب الدولي للحصول على خدماته.

ورغم اقترب الأهلي من حسم المفاوضات مع نادي هدرسفيلد، إلا أن رمضان صبحي فاجئ الجميع بخطوته للانتقال إلى صفوف بيراميدز ليوقع على عقد مدته خمسة أعوام وتحديدًا حتى صيف 2025.

ورغم طموح رمضان صبحي في الفوز بالبطولات مع نادي بيراميدز إلا أن هذا لم يتحقق بعد خسارة أكثر من لقب محلي وقاري وكان آخرها لقب السوبر المصري بالخروج من دور نصف النهائي على يد مودرن فيوتشر.

شوبير يُفجر مفاجأة

فجّر أحمد شوبير خلال ظهوره في إذاعة "أون سبورت"، مفاجأة حول مستقبل رمضان صبحي، قائلاً :"رمضان صبحي الآن تفكيره الآن في الاحتراف الخارجي بعد صعوبة عودته النادي الأهلي".

وتابع :"رمضان صغير في السن وهو يحب النادي الأهلي، رمضان صبحي قبل انتقاله إلى بيراميدز حسبها من الناحية المادية، ورمضان تأثر من الناحية المادية وأنا ضد القسوة الشديدة وحرام".

وواصل :"رمضان فكرته الأولى الاحتراف الخارجي، لو بعد نهاية عقده الأمور اذا انفرجت رمضان صبحي من الممكن أن يعود للنادي الأهلي وسيوقع على بياض".

وأتم :"إذا دخل الزمالك في مفاوضات معه من الممكن أن ينتقل للزمالك إلا إذا بدأ بيراميدز بدأ الفوز في بطولات".

وشارك رمضان صبحي مع بيراميدز في 113 مباراة في كافة المسابقات سواء كانت محلية أو قارية ليسجل 30 هدفًا ويصنع 21 هدفًا.

وسبق وأن علّق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر شاشة "إم بي سي مصر"، عن رغبته في التعاقد مع رمضان صبحي، مؤكدًا أن طريق الزمالك قد سيكون سهلاً خاصة مع صعوبة عودته للأهلي.

وعلم "الخليج 365" في وقت سابق عن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع رمضان صبحي خاصة أن اللاعب لم يدخل في مفاوضات على تجديد العقد.

ويحق لرمضان صبحي التوقيع لأي نادٍ بعد عام من الآن وتحديدًا في انتقالات يناير 2024، في حال عدم توصل مسئولي بيراميدز على التجديد.