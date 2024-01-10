لإصلاح ما أفسده موديست و5 آخرين.. وسام أبو علي صفقة أحلام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي الأهلي من خلال أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة ومدير التعاقدات، إتمام الاتفاق مع وسام أبو علي.

الدنماركي من أصول فلسطينية وسام أبو علي، سينضم لصفوف الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف.

صفقة أحلام الأهلي

يُعد وسام أبو علي واحدة من الصفقات المهمة للأهلي في خط الهجوم خلال الفترة المقبلة، للحد من أزمة إهدار الفرص المستمرة منذ الموسم الماضي.

الأزمة ليست في إهدار الفرص فحسب، بل في ملف المهاجم الصريح الذي عانى منه الأهلي لسنوات عديدة منذ رحيل المغربي وليد أزارو.

بالأرقام وليد أزارو، أفضل لاعب قاد هجوم الأهلي خلال الخمس سنوات الأخيرة، بعدما تمكن من تسجيل 26 هدفًا خلال موسم واحد.

بينما وسام أبو علي استطاع في موسمه الأخير مع نادي سيريس السويدي، إحراز 26 هدفًا، ليُعادل مع قدمه أزارو بقميص الأهلي في موسم 17-18.

إليكم أرقام مهاجمي الأهلي غير المصريين، خلال الخمسة مواسم الأخيرة، بالإضافة للفترة الماضية من الموسم الحالي:

الموسم الحالي

موديست: سجل 3 أهداف.

موسم 21-20

والتر بواليا: سجل 5 أهداف وصنع 4.

موسم 19-20

وليد أزارو: سجل 4 وصنع 1.

أليو بادجي: سجل 4 وصنع 8.

موسم 18-19

وليد أزارو: سجل 7 وصنع 5.

موسم 17-18

وليد أزارو: سجل 26 وصنع 8.

موسم 16-17

وليد أزارو: سجل 4 صنع 2.

سليماني كوليبالي: سجل 6.

جون أنتوي: سجل هدفًا.

ساعات قليلة ربما تفصل الأهلي عن الإعلان الرسمي بضم وسام أبو علي، والذي ستكون عليه آمال كبيرة في قيادة هجوم المارد الأحمر، وتعويض ما أفسده موديست، وجميع مهاجمي الفريق غير المصريين السالف ذكرهم.

موديست خلال الفترة الماضية، غاب عن عدد كبير من المباريات للإصابة، ومن خلال مشاركاته لم يسجل سوى 3 أهداف فقط.