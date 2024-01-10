بيان رسمي من وكيل أوسيمين للرد على أنباء رحيله إلى الدوري السعودي

علق روبرتو كاليندا وكيل أعمال النيجيري أوسيمين نجم نابولي الإيطالي على تصريحات ماموكا جوجيلي، وكيل زميله كفاراتسخيليا حول انتقال الأول للدوري السعودي.

وأدلى جوجيلي بتصريحات في الساعات الماضية أفاد خلالها بأن أوسيمين سيغادر للدوري السعودي، رغم تجديد عقده مؤخرًا مع نابولي الإيطالي.

ونشر وكيل أوسيمين بيان رسمي جاء فيه: “يجب على الجميع أن ينظروا إلى أنفسهم وأن يحترموا عمل الآخرين، ليس من الصحيح الحديث عن مستقبل اللاعبين الآخرين”.

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وتابع: “هذا يخلق سوء فهم ومشاكل بالإضافة إلى توقعات مؤسفة، الكلمات المزعومة للعميل ماموكا جوجيلي سيئة وسطحية وغير مقبولة”.

وأكمل: “هذه الكلمات تخلق مشاكل للاعبي فيكتور أوسيمين مع جماهير نابولي دون أي سبب أو حقيقة من الواقع”.

واختتم تصريحاته: “لقد وقعنا للتو على تجديد العقد وهذه رغبة فيكتور الوحيدة، بالإضافة إلى خوض كأس الأمم الأفريقية ومساعدة نابولي، كل شيء آخر هو هراء”.

وكان أوسيمين رد هو الآخر عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام” على تصريحات وكيل زميله، ووصفه بأنه نموذج للقذارة والعار.

يذكر أن أوسيمين مدد عقده مع نابولي حتى يونيو 2026 رغم وجود اهتمام من أندية الدوري السعودي بضمه وعلى رأسها الهلال.