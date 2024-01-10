قرار عاجل من الاهلي بخصوص مصير علي معلول

اتخذ مسؤولو النادي الاهلي قرارًا عاجلًا بخصوص مصير الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد التونسي علي معلول مع النادي الاهلي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واستقر مسؤولو الاهلي على التجديد مع التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق، بعد عودته من كوت ديفوار للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

اقرأ أيضًا – فينجادا يرد على أنباء تدريبه الزمالك خلفاً لـ معتمد جمال

وأوضحت التقارير أن إدارة الاهلي انتهت من إعداد تفاصيل عقد على معلول الجديد مع النادي، على أن يتم إنهاء كافة الأمور رسميًا بعد عودة اللاعب من كوت ديفوار.

ومن المنتظر أن يجدد على معلول للنادي الأهلي لمدة موسمين، خلال الفترة القادمة لاسيما أن عقده ينتهي مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي.