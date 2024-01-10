لاتسيو يُقصي روما ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

حسم نادي لاتسيو، مواجهة الديربي بالفوز على غريمه التقليدي روما، بنتيجة (1-0) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأولمبيكو، في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس إيطاليا موسم 2023/24.

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين الفريقين، رغم تعدد المحاولات على كلا المرميين، ليطلق الحكم صافرته معلناً نهاية الفترة الأولى، كما بدأت بلا أهداف.

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الشوط الثاني جاءت المباراة جيدة المستوى مثيرة في أغلب فتراتها تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور، وسجل لاتسيو هدف الفوز واللقاء الوحيد عند الدقيقة 51 من ركلة جزاء سجلها ماتيا زاكايني بنجاح.

ومضى الفريقين في محاولاتهما في بقية الزمن وإستطاع كل منهما الوصول إلى مرمى الآخر أكثر من مرة ولكن يقظة حارسي المرمى والمدافعين حالت دون أن يضيف أيٍ منها هدفاً آخراً.

بهذا الفوز الصعب تأهل لاتسيو لمواجهة الفائز من لقاء يوفنتوس مع فروزينوني، في الدور المقبل نصف نهائي كأس إيطاليا موسم 2023-2024.