مازن هشام يبلغ ربع نهائي بطولة فلوريدا للإسكواش

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل لاعب أندية وادى دجلة مازن هشام، إلى الدور ربع النهائي لبطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، والمقامة خلال الفترة بين 9 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.





يأتي ذلك استمرارًا نجاح أبطال "وادى دجلة" في تقديم أداء قوي في كبرى البطولات العالمية، وذلك بفضل جهود الإدارة في تطوير مستوى اللاعبين، وتحفيزهم على تحقيق نتائج إيجابية والصعود لمنصات التتويج.

ونجح لاعب وادى دجلة مازن هشام –المصنف الـ7 عالميًا- في الصعود لربع نهائي البطولة، بعد فوزه على القطري عبد الله التميمي -المصنف الـ18 عالميًا- بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (12-10) (11-3) (11-2) (11-2)، ومن المقرر أن يلتقي "هشام" في المباراة المقبلة مع الويلزي جويل ماكين المصنف الـ10 عالميًا يوم الجمعة القادم في ربع النهائي.

وتعد بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وأول بطولة إسكواش في العام الجديد 2024، ويشارك في البطولة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 5 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: مازن هشام، ويحيي النوساني، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.