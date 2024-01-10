راحه للاعبى الزمالك لمدة 48 ساعة بعد ثمانية عثماثون

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.

ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات يومي الخميس والجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي.

وكان الزمالك حقق الفوز على عثماثون طنطا بثمانية أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، حملت توقيع كل من، عمر جابر وناصر منسي وإبراهيما نداي ثلاثة أهداف "هاتريك" وسامسون أكينيولا ثلاثة أهداف "هاتريك".

وأشاد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالفوز الذي حققه الفريق على عثماثون طنطا بثمانية أهداف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء .

وقال معتمد جمال عقب المباراة: "الجهاز الفني سعيد بالفوز الكبير الذي ترجم ما كان يهدف له الجهاز الفني، وهو تحسين انهاء الهجمات بالشكل الأمثل مما أسفر عن تسجيل ثمانية أهداف".

وتابع المدير الفني لفريق الزمالك: "الجهاز الفني كان يركز خلال التدريبات الأخيرة على أهمية استغلال الفرص وترجمتها إلى أهداف، وهو ما حدث في مباراة اليوم، ونحاول الاستفادة من كل مباراة ودية بعدة أمور فنية".

وأشار معتمد جمال إلى أن ظهور محمود حمدي "الونش" ومصطفى شلبي بشكل جيد أمر مهم للجهاز الفني للاطمئنان عليهم بشكل أكبر، بجانب تجهيز كل عناصر الفريق والحفاظ على مستوياتهم الفنية والبدنية في ظل فترة التوقف الدولي.