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ليفربول يحسم ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بثنائية في مرمى فولهام

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ليفربول وفولهام في كأس الرابطة الإنجليزية

وفولهام في كأس الرابطة الإنجليزية

قلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول تأخره بهدف دون رد أمام فولهام إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية «كاراباو».

ليفربول بدأ اللقاء بضغط كبير بحثا عن تسجيل الهدف الأول، لكن فولهام باغته وسجل الهدف الأول عن طريق ويليان.

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وجاء هدف التعادل من قبل ليفربول بواسطة كورتيس جونز في الدقيقة الثامنة والستين، بعد تمريرة رائعة من داروين نونيز.

ومن تمريرة رائعة آخرى من داروين نونيز سجل كودي جاكبو هدف انتصار ليفربول في الدقيقة الواحدة والسبعين.

لتنتهي المباراة بفوز ليفربول على فولهام بهدفين مقابل هدف، وسوف تقام مباراة الإياب بين الفريقين بعد أسبوعين من الآن على ملعب الأخير يوم 24 يناير المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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