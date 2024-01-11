مفاجأة جديدة داخل منتخب مصر قبل بطولة أمم أفريقيا 2023

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق عن مفاجأة كبرى داخل منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويشارك منتخب مصر في بطولة الأمم الأفريقية في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل حيث يقع في المجموعة الثانية بجوار كل من غانا، موزمبيق والرأس الأخضر.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الخميس أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب المنتخب الوطني لديه قناعة كبيرة بمستوى وإمكانيات محمد صبحي حارس الزمالك والدليل ضمه رغم أزمته الأخيرة داخل القلعة البيضاء.

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وأوضح” إصابة حارس بيراميدز أحمد الشناوي لم تتضح حتى الأن ولكن في جود محمد أبو جبل، فإن محمد صبحي سيكون الحارس الثاني لمنتخب مصر بعد الحارس الأساسي محمد الشناوي، الذي سيحرس عرين الفراعنة خلال مباريات أمم أفريقيا القادمة”.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر في أولى لقاءاته بأمم أفريقيا نظيره موزمبيق يوم الأحد 14 يناير الجاري في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.