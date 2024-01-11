الأهلي يغلق الباب أمام عروض كهربا الخليجية

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي محمود عبد النعم كهربا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر عروضا من بعض أندية الخليج للانتقال إليهم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن اللاعب تلقى عروضا للانتقال على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر مقابل مبالغ مالية كبيرة لكن إدارة الكرة بالنادي الأهلي رفضت فكرة رحيل اللاعب.

وأضاف أن رفض إدارة الأهلي جاء بسبب أن الفريق مقبل خلال الفترة القادمة على العديد من التحديات المحلية والإفريقية، وأن الفريق بحاجة لخدماته.

الأهلي يحسم الجدل حول عودة رمضان صبحي

حسم مسؤولو النادي الأهلي الجدل حول عودة رمضان صبحي نجم بيراميدز إلى صفوف القلعة الحمراء في الفترة القادمة.

وترددت أنباء حول توسط بعض الشخصيات المؤثرة داخل الأهلي لدى محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء من أجل عودة رمضان صبحي مرة آخرى إلى صفوف الفريق.

وقال مصدر مطلع بالنادي الأهلي لـ"بوابة الخليج 365" إن فكرة عودة رمضان صبحي مرة آخرى إلى القلعة الحمراء غير مطروحة بالمرة ولا يوجد أي تفكير في هذا الأمر.

وأضاف:" الأهلي لم يتفاوض من قريب أو بعيد مع إدارة بيراميدز بشأن عودة رمضان صبحي بعكس ما يردده البعض بأن الأمر مطروح داخل القلعة الحمراء".