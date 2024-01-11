لاعب مفاجأة.. بيراميدز يفتح الباب أمام رحيل الدينامو

فتح نادي بيراميدز، الباب أمام رحيل دينامو الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتسعى إدارة نادي بيراميدز إلى توفير مقعد في قائمة الأجانب من أجل التعاقد مع صفقة جديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأبدت إدارة نادي بيراميدز انفتاحها على رحيل لاعب فريقها، البوركيني بلاتي توريه، خلال فترة انتقالات يناير الجاري.

اقرأ أيضًا.. رومارينهو يحدد وجهته بعد الرحيل عن الاتحاد السعودي

وتراجعت إدارة نادي بيراميدز عن رحيل المهاجم الجنوب إفريقي فخري لاكاي، في الفترة المقبلة، خاصة أنه لم يتلق أي عروض رسمية لاستعارته أو شرائه.‏

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الرابطة المحترفة المصرية.

وستقام مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.