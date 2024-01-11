عقوبات الجولة الأولى من كأس الرابطة.. إيقاف أحمد فتحي الأبرز

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت عقوبات الجولة الأولى من كأس الرابطة كالآتي:

الإسماعيلي × الداخلية

إيقاف حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي مباراة واحدة للطرد للاعتراض على الحكم.

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المصري × المقاولون العرب

إيقاف طلعت محرم المدير الفني لفريق المقاولون العرب مباراة واحدة للطرد للاعتراض على الحكم.

بيراميدز × فاركو

إيقاف أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للحصول على إنذارين في مباراة واحدة.

سيراميكا كليوباترا × إنبي

إيقاف محمد ناصر محمد لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وذلك للطرد بسبب منع فرصة محققة.

إيقاف صلاح محمد زايد لاعب فريق إنبي أربعة مباريات وغرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه وذلك للطرد بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم.