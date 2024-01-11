رسميا.. الأهلي يضم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.. تعرف على تفاصيل الصفقة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع سنوات ونصف .

وقام توفيق بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق، بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة.

ونشر النادي الأهلي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو تقديمي لصفقة النادي الأحمر الجديدة وسام أبو علي.

وقال النادي الأهلي في فيديو تقديم وسام أبو علي :"من فلسطين الحرة .. إلى فخر الأمة".

وقال أبو علي في فيديو تقديمه :"خلوا المعنويات عالية .. وسام أهلاوي".