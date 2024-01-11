حكم إسباني يورط برشلونة باعترافات مثيرة في قضية نيجريرا

شهدت قضية نيجريرا الشهيرة، تطورات مفاجئة في الساعات الأخيرة، خاصة بعد التصريحات النارية التي أدلى بها خايمي لاتري الحكم الدولي الإسباني السابق.

ورصدت صحيفة “إل كونفيدنسيال” الإسبانية، تصريحات خايمي لاتري، التي تورط خافيير إنريكيز نجل خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، وهو النائب السابق للجنة الحكام.

وقال الحكم الإسباني السابق في تصريحاته:” “كنت أعرف كيف كان خافيير يعمل، وكنت أعرف أن بعض الزملاء قاموا بالتعامل معه، كثير من الناس دفعوا له بتلك الطريقة”.

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وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية في تقرير لها عن الواقعة، أن المعلومات تشير إلى أنه في إجراءات المحكمة رقم 1 في برشلونة، برئاسة القاضي خواكين أجيري، ظهر ما مجموعة سبع تحويلات بقيمة 200 يورو من حساب يخص خايمي لاتري إلى حساب آخر يخص إنريكيز روميرو، وفي الـ27 من يوليو، اعترف الحكم بهذه المدفوعات.

ويتورط نادي برشلونة في أزمة نيجريرا، والتي تهدد مشاركته في بطولات الاتحاد الاوروبي لكرة القدم، إضافة إلى شبح الهبوط من الدوري الإسباني، إن ثبت تورطه في قضية نيجيريرا، وتأكد اختراقه للقوانين.