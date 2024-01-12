"ان بي ايه": أنتيتوكونمبو وليبرون جيمس يواصلان تصدر تصويت مباراة "كل النجوم"

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : واصل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي باكس) وليبرون جيمس (لوس أنجليس ليكرز) تصدر تصويت المشجعين المخصص لمباراة كل النجوم "أول ستارز" السنوية التقليدية التي تجمع نجوم المنطقتين الشرقية والغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسيتم تحديد اللاعبين الاساسيين في النسخة الرقم 73 من المواجهة السنوية، المقرر إجراؤها في 18 شباط (فبراير) في إنديانابوليس، من خلال صيغة تتضمن تصويت المشجعين بنسبة 50 في المئة ولاعبي الدوري والصحافيين بنسبة 25 في المئة لكل منهما.

وتصدر أنتيتوكونمبو المنطقة الشرقية و"أن بي ايه" بشكل عام برصيد 3.475.698 ملايين صوت، فيما حلّ "الملك" جيمس في صدارة المنطقة الغربية وفي المركز الثاني في الترتيب العام مع 3.096.031 ملايين صوت، بعد اصدار نتائج التصويت الثاني الخميس.

وينتهي التصويت في 20 الشهر الحالي، على أن يتم الكشف عن اسماء اللاعبين الاساسيين في التشكيلتين لمباراة "اول ستارز" في 25 منه.

فارق ضئيل

وخلف أنتيتوكونمبو في الشرقية، نال الكاميروني جويل إمبيد (فيلادلفيا سفنتي سيكرز)، أفضل لاعب في الدوري المنتظم الموسم الماضي، 2.975.987 صوتا وتلاه جايسون تايتوم من بوسطن سلتيكس بـ 2.939.663 صوتا، وتايريز هاليبرتون لاعب إنديانا بايسرز (2.192.810) وموزع لعب أتلانتا هوكس تراي يونغ (1.449.485) الذي يتقدم بفارق ضئيل على داميان ليلارد زميل يانيس في ميلووكي (1.414.122).

وانضم إلى جيمس في الغربية، الصربي نيكولا يوكيتش الذي قاد دنفر ناغتس للفوز باللقب في الموسم الماضي، علما انه توج أفضل لاعب في النهائيات (2.777.068)، بينما احتل كيفن دورانت نجم فينيكس صنز المركز الثالث بفارق بسيط مع 2.773.809، متقدما على السلوفيني لوكا دونتشيتش (دالاس مافريكس 2.508.618) وستيفن كوري بطل الدوري أربع مرات مع غولدن ستايت ووريرز (2.126.037).