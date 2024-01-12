أمم أفريقيا.. عبدالجليل يتوقع تشكيل مصر المثالي في النسخة 34

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن الأجواء في إفريقيا أصبحت جيدة ومختلفة عما كانت عليه في الماضي، مشيرا إلى أن منتخب مصر يجب أن يقدم مستوى قوي ويحقق فوزا كبيرا على موزمبيق في البداية، لكن الأمور ليس لها مقاييس، خصوصا أن منتخب مصر في بطولة 86 خسر المباراة الأولى وفي النهاية فاز باللقب.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لا يوجد هناك فرق ضعيفة حاليا في إفريقيا، ولابد أن يكون هناك حالة قلق قبل مواجهة موزمبيق، لا أخاف سوى من الفرق الصغيرة أو المتوسطة، بينما نقدم مستويات قوية أمام الفرق الكبرى في إفريقيا".

وأضاف: "هناك 15 لاعب سيكونوا هم قوام المنتخب في البطولة، والشناوي وحجازي وعبدالمنعم وصلاح هم الرباعي المتواجد بصفة دائمة بشكل أساسي، والمشكلة بالنسبة لي ستكون في وسط الملعب خصوصا في ظل وجود النني وحمدي فتحي ومهند لاشين وامام عاشور ومحمود حمادة وزيزو، ولن يتم الدفع سوى بـ3 لاعبين فقط وهناك 2 بدلاء".

وأكمل: "وجهة نظري أن مروان عطية والنني وإمام عاشور هم الأقرب للبدء أمام موزمبيق، خصوصا أن النني أصبح يضغط من الإمام، من أجل تخفيف الضغط على محور الارتكاز الثاني وخط الدفاع، والهجوم مستقر بوجود صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد، وهناك عناصر سيكون لها دور مثل زيزو ومرموش".

وتابع: "وجهة نظري تشكيل منتخب مصر المثالية (محمد الشناوي ومحمد هاني وأحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي، ومروان عطية والنني وإمام عاشور، وصلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد".