اليوم.. مواجهة نارية بين قطر ولبنان في إفتتاح كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب ستاد لوسيل لمتابعة مباراة إفتتاح بطولة كأس آسيا والتي تجمع بين منتخبي قطر ولبنان ضمن منافسات دور المجموعات.

وتستضيف دولة قطر منافسات بطولة كأس أمم آسيا خلال الفترة من 12 يناير الحالي وحتى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً من بينها 10 منتخبات عربية.

ويدخل المنتخب القطري حامل لقب البطولة اللقاء بحثاً عن تحقيق إنطلاقة قوية في بداية مشواره ومحاولاً الإستفادة من عاملي الأرض والجمهور.

وأكد ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر أن فريقه لديه طموحات كبيرة ويسعى للوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة مشيراً إلى صعوبة المباراة الإفتتاحية دائماً.

على الجانب الآخر يأمل المنتخب اللبناني في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الإفتتاحية خاصة مع المستوى الجيد الذي ظهر عليه المنتخب تحت قيادة مدربه الجديد رادولوفيتش.

موعد مباراة قطر ولبنان في كأس آسيا

تنطلق مباراة قطر ولبنان في إفتتاح بطولة كأس آسيا في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في السابعة مساءًَ بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء اليوم بتوقيت مدينة أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة قطر ولبنان في كأس آسيا

تنقل مباراة قطر ولبنان في كأسي آسيا قنوات الكأس القطرية وbein sports و قناة SSC.