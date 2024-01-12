أحمد عيد عبد الملك: فيتوريا سيعتمد على زيزو في خط الوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أنه يتذكر نسخة أمم إفريقيا في أنجولا 2010 وكانت الأجواء رائعة بالنسبة لمنتخب مصر والذي تُوج باللقب في النهاية، مشيرًا إلى أن روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة استقر على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباريات، لكنه قد يقوم بإراحة بعض اللاعبين على حسب سيناريوهات البطولة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "فيتوريا يريد إرسال رسالة منذ بداية البطولة، بأنه قادم على الفوز باللقب، وتصدر المجموعة أمر إيجابي بكل تأكيد للاستمرار على الملعب الذي نلعب عليه منذ بداية البطولة".

وأضاف: "منتخب مصر عندما يواجه منتخبات كبرى في إفريقيا، تكون حالة التركيز كبيرة جدا، وخلال المباراة نفسها هناك أمور تظهر من خلال القوة والاحتكاك والتعامل مع المنافس، وهناك بعض الضغوط يتعرض لها المنافس، ويجب استغلال العامل النفسي قدر الامكان خصوصا أن هناك تفوق مصري في البطولة على المنتخبات الافريقية".

وزاد: "المنتخب المصري متكامل وكل المراكز يتوافر فيها لاعبين مميزين، بالاضافة لوجود عدة اسماء محترفة في أوروبا تعيش في أفضل مستوياتها خلال الموسم الحالي، ومنتخب مصر دائما يقدم مستوى جيد في البطولات المجمعة".

وأكمل: "التشكيل الأنسب بالنسبة لي "محمد الشناوي، محمد حمدي، حجازي، عبدالمنعم، محمد هاني، النني، حمدي فتحي، زيزو، صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد".

وأتم: "فيتوريا سيدفع بالنني وحمدي فتحي وزيزو في وسط الملعب، واثق في رؤية المدرب البرتغالي، وهناك امكانية لمشاركة علي جبر لأنه يحتاج للتجهيز في المباريات خلال البطولة، خصوصا أنه قد يحتاج لمشاركته في بعض اللقاءات".