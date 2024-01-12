منتخب جامبيا يعيش 9 دقائق مرعبة في الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - واجه منتخب جامبيا 9 دقائق من الرعب بسبب عطل فني ألغى رحلة السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق يوم السبت المقبل.

وقال الاتحاد الجامبي في بيان رسمي إن الطائرة التي تقل منتخب جامبيا عادت إلى العاصمة بانجول بسبب مشاكل فنية بعد 9 دقائق مرعبة في الجو.

وأضاف:" عند الهبوط أشارت التحقيقات الأولية إلى فقدان الضغط في متن الطائرة والأكسجين. ومع ذلك، يقوم الفريق الفني للشركة المشغلة للرحلة، طيران كوت ديفوار، بتقييم الوضع لتحديد سبب نقص الأكسجين".

وأشار الاتحاد الجامبي إلى وجود محاولات لسفر البعثة سريعاً إلى كوت ديفوار مؤكداً أن حالة جميع اللاعبين جيدة ولا يوجد أي مشاكل صحية.

ويلعب المنتخب الجامبي بجانب السنغال والكاميرون وغينيا في المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار.