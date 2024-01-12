جمال بلماضي: منتخب الجزائر جاهز لمنافسات أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر جاهزية محاربو الصحراء لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تقام في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير القادم.

قال بلماضي أنهم حققوا كل الأهداف المطلوبة خلال معسكر المنتخب في توجة ، خاصة وأن المنتخب لعب مباراتين وديتين وسط أجواء إفريقية خالصة.

وأضاف: "هناك دماء جديدة في المنتخب ولاعبين شباب يطمحون لتحقيق الفوز بالبطولة، وسنعمل على تقديم دورة جيدة خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، وأنا سعيد بتطبيق اللاعبين كل الخطط ، في المباريات الودية التي كانت ذات فائدة كبيرة وأهمها تأقلم اللاعبين مع بعضهم، وعملنا بشكل جيد وسط الظروف المناخية الإفريقية، والتي كان يجب علينا العمل فيها ".

كما أشاد جمال بلماضي، بالمستوى الذي قدمه الثلاثي يوسف بلايلي، وآدم وناس، وإسلام سليماني، خلال معسكر المنتخب، ووديتي توجو، وبورندي، مشيرًا أنه على أتم الإستعداد.

وتابع: "نفس الشيء بالنسبة لبغداد بونجاح، وعمورة الذي سنفتقده للأسف في أول مباراة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات".

و أكد بلماضي : "لا أعطي أي اهتمام للانتقادات التي تطالني، فأنا أعلم أن الغرض منها هو الصخب الإعلامي فقط، وهؤلاء المنتقدين من البلاطوهات لا علاقة لهم بكرة القدم، وما يهمني الآن هو تحضير المنتخب وفقط ".

وأختتم: " المنتخب في تطور مستمر، وهناك دماء جديدة في المنتخب، ، ويجب علينا أن نلتف خلف المنتخب الوطني الذي سيحمل الراية الوطنية في هذا المحفل القاري ".