"يبحث عن الفوز السادس".. تاريخ مواجهات منتخب مصر وموزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يشارك منتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 للمرة الـ26 في تاريخه، ويلتقي منتخب موزمبيق في أولى مواجهات الفراعنة في البطولة.

وأسفرت القرعة عن وجود منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم، غانا، موزمبيق، وكاب فيردي، ويسعى المنتخب المصري لتحقيق اللقب الثامن بعد غياب 13 عاما عن منصات التتويج.

والتقى منتخب مصر نظيره موزمبيق 5 مرات من قبل، حقق المنتخب الوطني الفوز في جميعها، وكان أكبر انتصار بنتيجة 2-0 وتكرر في 4 مواجهات.

وكان اللقاء الأول الذي جمع بين منتخب مصر وموزمبيق عام 1986 في دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية، وفاز منتخب الفراعنة بثنائية نظيفة.

وتجدد اللقاء مرة أخرى عام 1998 في دور مجموعات كأس الأمم ضمن المجموعة الرابعة، حينها حقق المنتخب المصري الفوز بثنائية نظيفة، وكان اللقاء الثالث في كأس الأمم 2010، وفاز منتخب مصر بهدفين نظيفين.

وفي اللقاء الرابع، حقق منتخب مصر الفوز بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب تصفيات كأس العالم 2014، وفي لقاء الإياب فاز منتخب الفراعنة بهدف نظيف، أحرزه محمد صلاح.

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