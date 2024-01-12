رسميا.. الأهلي يضم عمر كمال عبد الواحد لمدة ثلاث سنوات ونصف

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن أمير توفيق مدير التعاقدات، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم عن التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب مودرن فيوتشر لمدة ثلاث سنوات ونصف ، مع إمكانية إضافة موسم آخر؛ وذلك مقابل إعارة الثلاثي محمد زعلوك، وعبدالرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

وقام توفيق بعد الرجوع إلى الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب الذي يتواجد حاليًا ضمن صفوف المنتخب الوطني في كوت ديفوار لخوض فعاليات بطولة الأمم الإفريقية.