بطولة إنكلترا: جولينتون يغيب عن نيوكاسل ستة أسابيع بسبب الإصابة

الرياص - اسماء السيد - لندن: يغيب الدولي البرازيلي جولينتون لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الإنكليزي لكرة القدم لستة أسابيع عن الملاعب، بسبب إصابة في الفخذ، بحسب ما أعلن مدربه إدي هاو الجمعة.

وأصيب جولينتون بوتر في فخذه خلال المباراة التي فاز فيها نيوكاسل على سندرلاند 3 0 في كأس إنكلترا.

وسيشكّل غيابه ضربة جديدة للفريق الذي يُعاني أساساً على صعيد النتائج ويحتل المركز التاسع في الدوري بعيداً بفارق 11 نقطة عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال هاو للصحافيين "التوقّعات للأسابيع القليلة المقبلة ليست جيّدة. إنها إصابة ستغيّبه بالتأكيد لستة أسابيع على الأقل".

وأضاف "إنها ضربة حقيقية لنا لأنه لاعبٌ مهمٌ للغاية. لقد مرّ بموسمٍ فيه صعودٌ ونزول، للأسف".

وتابع هاو "لديه مشكلة في الوتر. من دون الدخول في تفاصيل، إنه مكانٌ صعبٌ للإصابة، ومن هنا تأتي المدة الزمنية التي سيغيب فيها".

وأشارت تقارير إعلامية إلى إمكانية استعانة هاو بدومينيك سولانكي مهاجم بورنموث للمساعدة على حلّ مشكلة الإصابات.

لكنّ دارين إيلز، الرئيس التنفيذي لنيوكاسل المملوك سعودياً، كشف هذا الأسبوع أن النادي قد يضطر إلى البيع قبل تعزيز فريقه.

وكشفت الأرقام المالية التي نُشرت الخميس، خسارة قدرها 93 مليون دولار للنادي بعد الضرائب السنة التي انتهت في حزيران/يونيو 2023.

وعلّق هاو "أمرٌ محبط بالنسبة لي، لأنني نعم، أحب دومينيك سولانكي. أعتقد أنه لاعب بمستوى عالٍ جداً جداً".

وأضاف "ولكننا لم نُقدّم طلباً للتعاقد معه وليس لدينا الإمكانية لضمّ لاعبٍ بهذا المستوى".

وعن إمكانية التعاقد مع لاعبين بالإعارة بدلاً من الشراء قال "لا أظنّ أن هناك العديد من الأندية المستعدّة لمساعدتنا".