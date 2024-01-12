محمد شريف يزور مران الأهلي وينسف أنباء الرحيل للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - زار محمد شريف ، مهاجم الخليج السعودي ، مران فريقه السابق الأهلي الذي أقيم اليوم الجمعة على ملعب (مختار التتش).

وتواجد شريف في مقر القلعة الحمراء لأول مرة بعد رحيله إلى الدوري السعودي مطلع الموسم الحالي.

وظهر شريف في مران الأهلي وهو يتحدث مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بجانب بعض اللاعبين.

ورحل محمد شريف عن الأهلي إلى الخليج السعودي مع بداية الموسم الحالي.

ونسف محمد شريف بهذه الزيارة الأنباء التي ترددت حول رغبته في الرحيل إلى الزمالك المنافس التقليدي أو بيراميدز في الانتقالات الشتوية.

وكان محمد شريف قد انضم إلى الأهلي في يناير 2018 قادماً من وادي دجلة ولكنه رحل معاراً إلى إنبي قبل أن يتألق بشكل لافت مع المدرب الأسبق بيتسو موسيماني.