مصر في المقدمة.. أسرع أهداف أحرزت في تاريخ "أمم أفريقيا"

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار غدًا السبت، حيث تشهد البطولة منافسات قوية، على اللقب بين العديد من الفرق.

وشهدت بطولات كأس أمم أفريقيا، على مدار 33 نسخة سابقة العديد من الأرقام القياسية والمُميزة، التي ساهمت في صنع تاريخ البطولة.

ومن بين الأرقام القياسية، أسرع الأهداف المسجلة في تاريخ البطولة، وهو رقم يرتبط بسجل عربي مميز.

أيمن منصور

سجل اللاعب المصري أيمن منصور، أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث فازت مصر بنتيجة 4-0 على منتخب الجابون، في تلك المباراة المقامة بـ تونس عام 1994.

وجاء هدف المهاجم السابق للنادي الزمالك، في الثانية 21 من مباراة منتخب مصر الأولى في دور المجموعات، ليُعد الأسرع في تاريخ البطولة حتى الآن.

وكانت تلك المباراة الوحيدة التي سجل فيها منتخب مصر أهدافًا طوال فترة البطولة، وفي ذلك العام، خرج المنتخب من البطولة بعد خسارته أمام مالي في ربع النهائي بنتيجة 1-0.

حسن الشاذلي

سجّل الأسطورة الكروية المصرية حسن الشاذلي هدفًا في الدقيقة الأولى، من مباراة "مصر 1974" أمام كوت ديفوار، وانتهت المباراة بفوز المنتخب المصري بنتيجة 2-0.

ولكن تم اقصاء المنتخب المصري من البطولة، في مرحلة نصف النهائي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، ليتوج الفراعنة بالمركز الثالث في تلك البطولة.

مصطفى فتوي

في مباراة بدور المجموعات عام 1976، سجل اللاعب مصطفى فتوي، لاعب منتخب المغرب، هدفًا في الدقيقة الأولى أمام الكونغو.

وانتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ومع ذلك نجح المنتخب المغربي أن يفوز باللقب الوحيد في تاريخه في النهاية.

فيليب أوموندي

سجّل الأوغندي فيليب أوموندي هدفًا في الدقيقة الأولى، خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده أمام الكونغو في نسخة عام 1978، حيث انتصر المنتخب الأوغندي بنتيجة 3-1، وجاء الهدف في الثانية الـ 45.

وانتهت تلك البطولة بخسارة أوغندا النهائي 0-2 لصالح غانا.

تيجاني بابانجيدا

سجّل النيجيري تيجاني بابانجيدا هدفًا لصالح منتخب بلاده، أمام جنوب أفريقيا في مباراة في نسخة 2000، وذلك بعد مضي 39 ثانية فقط من عمر اللقاء.

وحقق منتخب النسور الخضر فوز بنتيجة 2-0 على جنوب أفريقيا، في مرحلة نصف النهائي، إلا أن تمكنت الكاميرون في النهاية من الفوز باللقب بركلات الترجيح، بعد تعادل مثير بنتيجة 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.