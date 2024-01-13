هاري كين يعادل رقم ليفاندوفسكي في الدوري الألماني

واصل الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونخ تحطيم الأرقام القياسية مع العملاق البافاري في الدوري الألماني.

قاد هاري كين بايرن ميونخ للفوز على هوفنهايم في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الألماني.

فاز بايرن ميونخ على هوفنهايم بثلاثية دون رد في افتتاحية الدور الثاني من البوندسليجا.

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سجل هاري كين هدف العملاق البافاري الثالث في شباك هوفنهايم في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وفقاً لشبكة “أوبتا” المتخصصة في الإحصائيات فإن بهدف هاري كين اليوم يصل إلى 22 هدفا هذا الموسم، ليعادل رقم مهاجم بايرن ميونخ السابق روبرت ليفاندوفيسكي القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب في النصف الأول من الموسم بالدوري الألماني.

بفوز البايرن اليوم يلص إلى 41 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الألماني بفارق نقكة واحدة عن بايرن ليفركزون المتصدر.