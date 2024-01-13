أمم أفريقيا.. كوت ديفوار تسعي لإنهاء عقدة "المضيف" منذ 18 عامًا

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق الحدث الأقوي في القارة السمراء، وذلك بانطلاق بطولة أمم أفريقيا في نسختها الـ 34 وتحتضنها كوت ديفوار.

كوت ديفوار تسعي لفك لعنة المضيف

لم يتمكن أي منتخب من التتويج بالبطولة التي تقام على أرضه منذ فعلها منتخب مصر عام 2006، وسيتعين على منتخب "الفيلة" المدجّج بالنجوم كسر هذه اللعنة، من أجل إحراز ثالث ألقابه في البطولة بعد 1992 و2015.

ولتحقيق اللقب القاري، تعوّل كوت ديفوار على المهاجم سيباستيان هالير ولاعبَي الوسط سيكو فوفانا وفرانك كيسي، الذين تعج شوارع العاصمة بصورهم.

ويخوض منتخب كوت ديفوار بطولة الأمم الأفريقية، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهوربحثًا عن اللقب الافريقي للمرة الثالثة فى تاريخه.

ـويبحث منتخب ساحل العاج خلال مشاركته الـ 20 في نهائيات كأس الأمم الإفريقية عن التتويج بكأس البطولة بعد حصد اللقب في نسختي 1992 و2015.

و يقع منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى رفقة منتخبات غينيا بيساو، وغينيا الاستوائية، ونيجيريا.