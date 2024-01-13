معتمد جمال يقسم لاعبى الزمالك إلى مجموعتين في المران التكتيكي

ياسر رشاد - القاهرة - تدريبات جاده بملعب النادى

السبت 13/يناير/2024 - 02:57 م 1/13/2024 2:57:45 PM

قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، اللاعبين إلى مجموعتين، خلال التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب الأبيض خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وشهدت الفقرة التركيز على تنفيذ بعض الجمل الفنية الخاصة بالتسليم والتسلم، والضغط الجماعي على المنافس مع استخلاص الكرة وبدء الهجمة.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.