أمم أفريقيا.. فيتوريا: هدفنا إعادة اللقب إلى مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، عن آخر استعدادات الفراعنة للصدام الكروي المرتقب أمام منتخب موزمبيق، والتي تجمعهما غدًا الأحد في أولي المباريات بالبطولة التي تنطلق فعالياتها اليوم السبت.

وأكد فيتوريا أنه يسعي لإعادة بطولة كأس أمم أفريقيا إلى مصر، مشيراً إلى أنه لا يؤمن بالفرق التي تعتمد على اللعب الفردي.

وقال فيتوريا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "لدينا مهمة إعادة كأس الأمم الأفريقية إلى مصر، نحن نؤمن باللاعبين وبعملنا، كل مباراة يجب أن تكون نهائية".

ويبحث البرتغالي روي فيتوريا العودة مجددًا إلى منصات التتويج وقيادة منتخب مصر لحصد لقب كأس الأمم الأفريقية بعد غياب 13 عامًا، وإضافة النجمة الثامنة إلى "دولاب" بطولات الفراعنة عبر تاريخ البطولة، وتعد المباراة الرسمية المقبلة لمنتخب مصر أمام موزمبيق فى كأس الأمم الأفريقية.