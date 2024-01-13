محمد اسماعيل - القاهرة - اقتربت ساعة انطلاق النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي ستبدأ مساء يوم السبت المقبل وتنتهي يوم 11 فبراير 2024.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة: "موزمبيق، غانا وكاب فيردي".

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مبارياته في أمم أفريقيا بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير، على أن يلتقي مع منتخب غانا في الجولة الثانية يوم 18 من نفس الشهر، وينهي الفراعنة دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم 22 يناير.

وتعد مواجهة مصر وموزمبيق تميمة الحظ التي يتفائل بها منتخبنا الوطني، وقد تتمسك الجماهير المصرية بأمل العودة مجددًا إلى منصات التتويج، حيث لم يتوج منتخب مصر بكأس أفريقيا منذ نسخة 2010.

وسبق ووقع منتخب مصر مع موزمبيق في نفس المجموعة ببطولة أمم أفريقيا خلال 3 نسخ سابقة (1986-1998-2010) وانتهت البطولة الثلاث بتتويج منتخب مصر باللقب.

وعاد منتخب موزمبيق لنهائيات أمم أفريقيا بالمشاركة في نسخة كوت ديفوار المقبلة بعد غياب 13 عاما (آخر نسخة كانت في 2010).

موزمبيق.. تميمة الحظ التي أهدت الفراعنة 3 بطولات أمم أفريقيا

بداية مواجهات منتخب مصر مع موزمبيق كانت في عام 1986، عندما التقى المنتخبان بدور المجموعات في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وفاز الفراعنة بنتيجة 2-0.

وتجدد اللقاء بين مصر وموزمبيق في عام 1998 في بطولة كأس الأمم، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات، وانتهت المباراة وقتها بفوز مصر بنتيجة 2-0.

المباراة الثالثة تاريخيا بين مصر وموزمبيق كانت في كأس الأمم 2010، عندما التقى الفريقان في دور المجموعات، وفاز الفراعنة وقتها بنتيجة 2-0.

المواجهة الوحيدة بين مصر وموزمبيق في تصفيات كأس العالم 2014، فاز الفراعنة وقتها بهدفين دون رد، وفي مباراة الإياب انتصر المنتخب المصري بهدف دون رد.