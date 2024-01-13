كل ما تريد معرفته عن ملاعب أمم أفريقيا 2023 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2023، والمقرر إقامتها بدولة كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير الجاري حتى 11 فبراير المقبل، وتتزين ستة ملاعب في مدن مختلفة بدولة كوت ديفوار لاستقبال العرس الأفريقي، وفيما يلي الملاعب التي ستجرى عليها مباريات البطولة.

ملعب الحسن واتارا:

يشهد ملعب الحسن واتارا والمعروف باسم " الإستاد الأوليمبي، والذي يتسع إلى 60 ألف متفرج المباراة الافتتاحية في البطولة، وافتتح هذا الملعب الذي يقع في مدينة إنياما شمال أبيدجان، في أكتوبر 2020 بحضور الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، ويمكن لهذا الملعب احتضان مباريات كرة القدم والريجبي بجانب ألعاب القوى، ويستضيف هذا الملعب مباريات المجموعة الأولى بالإضافة إلى نهائي البطولة.

ملعب فيليكس أوفوي بوانيي:

يعد هذا الملعب أقدم ملعب في البلاد، حيث تم إنشاؤه عام 1962 بمدينة أبيدجان تحت مسمى "جيو أندرية"، قبل أن يتم تجديده على أربع مراحل أعوام " 2009، 2017، 2020، 2023"، وتمت تسميته بملعب فيليكس أفوي بواني نسبة إلى أول رئيس للدولة، ويتسع هذا إلى 33 ألف متفرج، ويستضيف هذا الملعب مباريات المجموعة الثانية التي تضم كل من " مصر، غانا، موزمبيق والرأس الأخضر"، بجانب مباراة غينيا بيساو ونيجيريا من المجموعة الأولى.

ملعب تشارلس كونان باني:

يسع هذا الملعب الذي تم افتتاحه في أكتوبر 2018، بوجود رئيس الوزراء السابق الراحل أمادو جون كوليبالي بمدينة ياموسوكرو ل 20 ألف متفرج، ويشهد الملعب مباريات المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات " السنغال، الكاميرون، غينيا وجامبيا"، بالإضافة إلى مباراة من المجموعة الرابعة بين أنجولا وبوركينا فاسو.

ملعب السلام:

تم إنشاء هذا الملعب عام 1984 استعداداً للاستضافة ساحل العاج لبطولة أمم أفريقيا في ذلك الوقت، ويتسع الملعب الذي يقع بمدينة بواكي لحوالي 40 ألف متفرج، وسيحتضن الملعب مباريات المجموعة الرابعة بالبطولة، والتي تضم كل من " الجزائر، بوركينا فاسو، موريتانيا وأنجولا".

ملعب أمادو جون كوليبالي:

يقع هذا الملعب الذي يتسع ل 20 ألف متفرج بمدينة كورجوغو شمال البلاد وتم إنشاؤه عام 2018، ويعود هذا الاسم إلى رئيس وزراء البلاد السابق، ومن المنتظر أن يستضيف هذا الملعب مباريات المجموعة الخامسة التي تضم " تونس، مالي، جنوب أفريقيا وناميبيا" بالإضافة إلى مباراة الكونغو الديمقراطية وتنزانيا من المجموعة السادسة.

ملعب لوران بوكو:

تم افتتاح هذا الملعب الذي يقع في مدينة سان بيدرو في 3 يونيو 2022، لاحتضان أمم أفريقيا 2023، ويتسع هذا الملعب إلى 20 ألف متفرج، ويستضيف الملعب مباريات المجموعة السادسة التي تضم " المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا".