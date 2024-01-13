تقسيمه قويه للاعبى الزمالك فى نهاية المران

ياسر رشاد - القاهرة - تدريبات تكتيكيه وتعليمات فنيه

السبت 13/يناير/2024 - 04:51 م 1/13/2024 4:51:07 PM

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، في ختام التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وشهدت التقسيمة تنفيذ العديد من الأفكار الفنية تحت إشراف معتمد جمال المدير الفني للفريق، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة التي شهدت ندية وحماس من جميع لاعبي الفريق.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.