أمم إفريقيا.. فيتوريا يعلق على غياب نجم موزمبيق

ياسر رشاد - القاهرة - علق البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم على غياب نجم موزمبيق جيني جتامو، قبل المرتقبة بين المنتخبين.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الموزمبيقي في السابعة من مساء الغد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتحدث فيتوريا عن غياب لاعب موزمبيق جيني جتامو، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، حيث قال: "بكل تأكيد يعد لاعبًا رائعًا، كما أنني لست سعيدًا بغيابه عن المباراة، فأنا عملت معه في البرتغال، وأعرف إمكانياته جيدًا".

وعن سؤال بأن تكون موزمبيق تميمة الحظ للمنتخب المصري في هذه البطولة، قال: "كرة القدم لا تتعامل بالمعطيات التاريخية، فالتاريخ انتهى".

وتابع: "ما يهمني مباراة الغد فقط، هذا الحديث لا معنى له، ولكن إن نظرنا لمسألة إن الفوز على موزمبيق دائما يعطينا البطولة لن يساعدنا في المباراة".

ويبحث المنتخب المصري بقيادة فيتوريا عن تحقيق الفوز خلال مباراة موزمبيق في مباراة الغد، حيث يرغب الفراعنة في أن تكون الانطلاقة مميزة وقوية.