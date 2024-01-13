تشيلسي يواصل صحوته في الدوري الإنجليزي بثنائية في مرمى فولهام

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي فوزًا ثمينًا على نظيره فولهام بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للمومسم الجاري 2023-2024.

والتقى الفريقان على ملعب «ستامفورد بريدج»، معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة الـ21 من البريميرليج.

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سجل هدف الفوز لـ تشيلسي كول بالمر في الدقيقة 45+4، من علامة الجزاء لصالح تشيلسي على يمين حارس المرمى لتسكن الشباك.

وشهدت المباراة غياب نجم الهجوم السنغالي نيكولاس جاكسون، بسبب تواجده مع «أسود التيرانجا»، من أجل المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وبتلك النتيجة رفع تشيلسي رصيده إلى 31 نقطة، في المركز الثامن بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد فولهام عند 24 نقطة، في المركز الـ13.