مدرب موزمبيق يطالب كاف بتغيير قوانينه قبل مواجهة مصر في أمم أفريقيا

انتقد شيكينو كوندي المدير الفني لـ منتخب موزمبيق، لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، قبل مواجهة مصر في أمم أفريقيا 2023 في نسختها الجارية.

وقال كوندي في المؤتمر الصحفي:” كان من الممكن أن نخوض المباراة الأولى في أمم أفريقيا في ظروف أفضل، ولكننا نسعى للظهور بشكل متميز على الرغم من فقدان 4 لاعبين لأسباب مختلفة “.

وأضاف:” نفتقد مجموعة من اللاعبين في مختلف المراكز داخل الملعب، وكذلك نفتقد جهود لاعب خط الوسط جينيلسون، ونسعى لتجهيز الأخرين للمباريات الأخرى القادمة، نسعى للاستمرار في البطولة بأفضل جاهزية ممكنة “.

وأردف:” هناك بعض المباريات تمنحك الكثير من الخبرة، فإذا كنت تشاهد موزمبيق فستجده منتخب يتحسن بشكل كبير ووصل للنهائيات في مرحلة ما، الكلمات التي قالها روي فيتوريا تستحق الإشادة، فهو مدرب برتغالي رائع أعرفه جيدًا بتاريخه وعمله في بنفكا والنجاح الذي حققه هناك”.

وواصل:” فيتوريا يمتلك مسيرة مهنية عظيمة وحقق نجاحات عن طريق هذا التواضع العالي والامكانيات التي يمتلكها ولكن مصر نظريًا منتخب قوي ونعرف أن هناك منتخبات أخرى لديها الكثير من الإمكانيات وتستحق كل الاحترام ولدينا أيضًا إمكانيات عالية وإن كان ينقصنا بعض اللاعبين الذيذ يلعبون في أوروبا ولم ينضموا لنا”.

وعن مواجهة مصر:” لن تكون سهلة، ونسعى أن نكون في حال أفضل، وسوف يلحق لاعبون أخرون بفريقنا بعد العودة من الإصابة وسيدخلون معنا بشكل طبيعي “.

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وأردف:” جيمي لن يكون متاحًا للمشاركة غدًا، ويؤسفني كثيرًا ذلك ولكن ليس من العدل بسبب إنذارين في مباراة بالتصفيات لن يشارك معنا، وعلى الكاف أن يعيد النظر في تلك اللوائح، ونسعى لوجود بديل وسنبذل ما في وسعنا في غيابه”.

وأوضح مدرب موزمبيق:” الانطباع دائمًا لدينا أن تلك البطولة سوف تكون جيدة وسنشارك بشكل طبيبي، وأسعى لكي أمنح اللاعبين خبرتي التي اكتسبتها من خلال المشاركة في 3 بطولات كلاعبًا، وأفعل ما في وسعي لمنحها للاعبين ومساعدتهم في تشكيل تاريخ في كرة القدم الموزمبيقية.

واختتم: “ليس لدينا محمد صلاح أو ساديو ماني ولكن نمتلك لاعبين جيدين وقوتنا في الفريق كمجموعة، ونسعى لتقديم كل شئ ونقوم بعمل خطة واضحة، وأتمنى أن نتغلب على كل المشكلات التي تواجهنا”.