تعرف على الدوريات الأوروبية الأكثر تمثيلاً باللاعبين في أمم أفريقيا 2023 (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - تفقد معظم الأندية الأوروبية نجومها الأفارقة، بسبب مشاركتهم في البطولة الأفريقية رفقة منتخبات بلادهم، وسوف نستعرض فيما يلي أبرز الدوريات الأوروبية تمثيلاً باللاعبين في هذه النسخة.

الدوري الفرنسي:

يتصدر الدوري الفرنسي قائمة أكثر الدوريات تمثيلاً باللاعبين في " كان 2023" بكوت ديفوار، بواقع 59 لاعباً من معظم الأندية الفرنسية، ويعد أكثر نادٍ فرنسي مساهمة باللاعبين في هذه النسخة من البطولة، فريق أوليمبيك مارسيليا ب 8 لاعبين.

ويتمثل الدوري الإنجليزي في "كان" 2023 بكوت ديفوار ب 32 لاعباً مشاركين من الدوري الإنجليزي في البطولة، ويأتي فريق نوتنجهام فوريست في مقدمة أكثر الأندية الإنجليزية مساهمة باللاعبين في أمم أفريقيا.

ويحتل الدوري الإسباني المركز الثالث في قائمة أكثر الدوريات مساهمة باللاعبين برصيد 20 لاعباً، ويتقاسم فريقا ريال بيتيس وألميريا قائمة الفرق الإسبانية الأكثر تقديماً للاعبين في أمم أفريقيا 2023 3 لاعبين لكل فريق.

وكان المركز الرابع بالقائمة من نصيب الكالتشيو الإيطالي برصيد 17 لاعباً، ويأتي نادي ليتشي في مقدمة أكثر الفرق مساهمة باللاعبين خلال بطولة أمم أفريقيا 2023 برصيد 4 لاعبين.

الدوري الألماني:

ويحتل الدوري الألماني المركز الخامس في القائمة، حيث يتواجد 16 لاعباً ينشطون داخل الدوري الألماني يشاركون في بطولة أمم أفريقيا 2023، ويعتبر فريق بايرن ليفركوزن أكثر الفرق مساهمة باللاعبين في هذه النسخة من البطولة برصيد 4 لاعبين.