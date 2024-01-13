جلسة تصوير منتخب مالي استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" صور من الجلسة التصويرية لمنتخب مالي قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي ظهر بها أليو ديانج لاعب الأهلي.

وجاءت قائمة المنتخب المالي كالآتي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا، أبو بكر دومبيا، إسماعيل دياوارا.

خط الدفاع: هاماري تراوري، فالاي ساكو، بوبكر كوياتي، مامادو فوفانا، سيكو نياكاتي، موسى ديارا، أمادو دانتي.

خط الوسط: ديادي ساماسيكو، محمد كاميرا، دودو حيدرة، أليو ديانج، لاسانا كوليبالي، كاموري دومبيا، أداما نوس تراوري، إيف بيسوما، بوبكر تراوري.

خط الهجوم: سيكو كويتا، نيني دورجيليس، موسى دومبيا، فوسيني دياباتي، إبراهيم سيسوكو، لاسين سينايوكو، يوسوفا نيكاتي، سيريني دوكوري.

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