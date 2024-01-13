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مازن هشام يصعد لنهائي بطولة فلوريدا للإسكواش

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ياسر رشاد - القاهرة - اقترب بطل أندية وادى دجلة، مازن هشام، من تحقيق لقب بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، بعد صعوده للمباراة النهائية للبطولة.

ونجح  مازن هشام-المصنف السابع عالميًا- في الصعود للمباراة النهائية بعد تحقيق الفوز على البيروفي دييجو الياس -المصنفة الـ2 عالميًا- بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (11-7) (8-11) (5-11) (11-9) (11-7).

 وبهذا، يسعى المصنف ال7 عالميا لاقتناص أول ألقابه هذا الموسم الحالي 2023/2024.   

وتعد بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وأول بطولة إسكواش في العام الجديد 2024، ويشارك في البطولة 48 لاعبا ولاعبة من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 5 لاعبين من أندية وادى دجلة، وهم: مازن هشام، ويحيي النوساني، وهانيا الحمامى، ونور أبو المكارم، وسلمى الطيب.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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