كوت ديفوار تهزم غينيا بيساو بثنائية في افتتاح أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب كوت ديفوار فوزًا ثمينًا على غينيا بيساو بثنائية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على لعب الحسن واتارا في افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة الآن في ساحل العاج.

سجل هدف التقدم لمنتخب كوت ديفوار اللاعب سيكو فوفانا من تسديدة صاروخية في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، ومن صناعة فرانك كيسيه المحترف في الأهلي السعودي.

كما أطلق النجم الإفواري سيكو فوفانا تسديدة صاروخية تمكن حارس غينيا بيساو من لمسها بأطراف أصابعه وتغيير اتجاهها قليلًا لتصطدم بالعارضة وتحرم الأفيال من الهدف الثاني في اللقاء.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة سجل اللاعب جاب فيليب كراسو هدف التعزيز لأصحاب الأرض لتصبح النتيجة 2-0 ويقترب الأفيال من حسم النقاط الثلاثة للمباراة.

بدأ منتخب كوت ديفوار المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: يحيى فوفانا

في الدفاع: ويلفرد سينجو، عثمان دياموند، إيفان نديكا، كونان

في الوسط: فرانك كيسي، إبراهيم سانجاري، سيكو فوفانا

في الهجوم: جيرمي بوجا، فيليبي كراسو، جوناثان بامبا.

بينما بدأت غينيا بيساو اللقاء بالتشكيل الأتي :

في حراسة المرمى: دوكو

في الدفاع: فالي كاندي، مارسيلو دالو، سانجانتي، جيفيرسون إنكادا

في الوسط: ألفا سيميدو، جانيو بيكيل، موريتو كاساما

في الهجوم:كارلوس ماني، ماما بالدي، مارو رودريجيز

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة لمنتخب كوت ديفوار الذي نجح في ترجمتها إلى هدف وأهدر العديد من الفرص الأخرى على مرمى غينيا بيساو أبرزها تسديدة فوفانا التي ارتطمت بالعارضة.