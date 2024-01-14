التشكيل المتوقع لبرشلونة وريال مدريد في مباراة نهائي السوبر الإسباني

يستعد فريقي برشلونة وريال مدريد لخوض مباراة الكلاسيكو في نهائي كأس السوبر الإسباني، والمقرر لها مساء الليلة، في السعودية.

وستقام مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني مساء اليوم الأحد، على ملعب “الأول بارك” بالمملكة العربية السعودية.

وستنطلق مواجهة الريال أمام برشلونة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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وكان برشلونة قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني بعدما تخطى عقبة نظيره أوساسونا بهدفين دون رد، بينما صعد فريق ريال مدريد بعدما أطاح بنظيره أتلتيكو مدريد بنتيحة 5/3.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة برشلونة

ويغيب عن فريق ريال مدريد أمام برشلونة كل من، تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا، ولوكاس فاسكيز للإصابة.

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، أنطونيو روديجر، ناتشو، داني كارفاخال.

الوسط: تشاوميني، لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.

تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة ريال مدريد

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي.

الوسط: جوندوجان، روبيرتو، فرينكي دي يونج.

الهجوم: رافينها، فيران توريس، ليفاندوفسكي.

وسيدير لقاء الريال أمام البرسا الحكم خوان مارتينيز مونويرا، ويساعده دييجو باربيرو، وميجيل مارتينيز مونويرا، وماريو لوبيز كحم رابع.

ويتولى تقنية الفيديو الحكم سيزار سوتو جرادو، ويساعده إيكر دي فرانسيسكو، وفرانسيسكو فرنانديز.

وتوج فريق برشلونة بلقب السوبر الإسباني 14 مرة، فيما حصده فريق ريال مدريد 12 مرة.

ويدخل برشلونة مباراة السوبر الإسباني، وهو حامل لقب النسخة الماضية، بعدما فاز على نظيره ريال مدريد بنتيحة 3/1، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.