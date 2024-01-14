حقيقة تعاقد الاهلي مع صفقة جديدة بعد عمر كمال وأبو علي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف النادي الاهلي من إبرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد التعاقد مع الثنائي عمر كمال ووسام أبو علي.

وأعلن النادي الاهلي قبل أيام عن صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما حصل على خدمات الدنماركي من أصول فلسطينية وسام أبو علي.

وضم الاهلي اللاعب عمر كمال عبد الواحد قادمًا من نادي فيوتشر، ليصبح ثاني صفقات الفريق في يناير الجاري، لتدعيم صفوفه بتوصية من السويسري مارسيل كولر.

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وأوضح شوبير في تصريحاته الإذاعية صباح اليوم الأحد قائلًا:” الاهلي اكتفى بصفقتى وسام أبو علي وعمر كمال عبد الواحد، في الميركاتو الشتوي الجاري، ولا توجد أي مفاوضات حاليًا مع أى لاعب جديد “.

وأضاف شوبير:” وسام أبو علي بيشارك فى التدريبات ولاعبو الاهلي قالوا عنه إنه لاعب كويس ولمسته حلوة وده ظهر فى التمرين “.

واختتم أحمد شوبير تصريحاته الإذاعية قائلًا:” سألت وعرفت أن وسام أبو علي يتحدث اللغة العربية والإنجليزية بطلاقة، وفي تواصل بين وسام ولاعبى الأهلى بسهولة بفضل اللغة العربية”.