أبو زيد وحسام حسن.. هدافو مباريات منتخب مصر وموزمبيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب نظيره موزمبيق، في السابعة مساء اليوم الأحد 14 يناير 2024، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

والتقى الثنائي 5 مرات من قبل، الأولى كانت في كأس الأمم 1986 وانتهت لصالح مصر بثنائية نظيفة، الثانية في نسخة 1998 وانتهت بنفس النتيجة السابقة، الثالثة في نسخة 2010 و انتهت بنفس النتيحة، الرابعة والخامسة في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2014 وانتهى اللقاء الأول بثنائية لصالح مصر والثانية بهدف نظيف.

وسجل طاهر أبو زيد هدفين اللقاء الأول لصالح مصر، فيما أحرز حسام حسن هدفي اللقاء الثاني، وفي اللقاء الثالث سجل لاعب موزمبيق الهدف الأول بالخطأ في مرماه وسجل محمد ناجي جدو الهدف الثاني.

في المباراة الرابعة التي جمعت بين مصر وموزمبيق، سجل محمود فتح الله الهدف الأول للمنتخب المصري، فيما أحرز لاعب موزمبيق الهدف الثاني بالخطأ في مرماه، وفي المباراة الأخيرة التي جمعت بين الثنائي، سجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الوحيد.

هكذا أحرز منتخب مصر 7 أهداف في مرمى موزمبيق، ويتساوى طاهر أبو زيد وحسام حسن في قائمة هدافين مباراة الثنائي، بواقع هدفين لكل لاعب.

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