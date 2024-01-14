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مفاجأة وراء اقتراب فينجادا من تدريب الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة، بشأن اقتراب البرتغالي نيلو فينجادا من تدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أمير هشام خلال تقديمه برنامجه أن نادي الزمالك اتجه إلى البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الأسبق للاتحاد المصري والفريق الأسبق، بسبب أزمة الدولار التي يعاني منها النادي حاليا.

وأضاف أمير هشام: "الزمالك يرى أن الأسماء الأخرى مطالبها المادية كبيرة، وبالتالي دخول فينجادا جاء لتلك الأسباب، ولكن حال وصوله سوف يكون فترة مؤقتة".

جدير بالذكر أن معتمد جمال يتولى تدريب نادي الزمالك حاليا، لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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